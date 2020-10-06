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Karacasu Memnune İnci MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.


Online olarak iki oturum şeklinde yapılan toplantı, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş'ün açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş, Üniversite ve meslek yüksekokulunun tanıtımını yaparak öğrencilere okulun sahip olduğu olanaklar hakkında bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Esra Aksoy ve Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, ADUZEM Uzaktan Eğitim Portalı ve Öğrenci Bilgi Sistemini (OBİS) öğrencilere anlattı. Öğr. Gör. İsmail Mert Özdemir ise öğrencilere Erasmus programları hakkında bilgi verdi.


Toplantının ikinci bölümünde meslek yüksekokulundaki bölümler, bölüm başkanları tarafından öğrencilere tanıtıldı. Toplantıyı yaklaşık 100 öğrenci takip etti. Oryantasyon eğitimi, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunuldu.

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