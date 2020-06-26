Karacasu Müftülüğü'nden kan bağışı

Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından Türk Kızılay, resmi internet sitesinden kan stoklarının azaldığını açıkladı. Stoklardaki azalma talesemi, kösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastaları tedirgin ederken vatandaşlar kan bağışında bulunmak için seferber oldu. Aydın'ın Karacasu ilçe Müftlüğü personeli de konuya duyarsız kalmadı. Müftülük personeli İlçe Müftü Vekili Ömer Mercan öncülüğünde kan bağışında bulunarak, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.