İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karacasu Müftülüğü'nden kan bağışı

Türkiye genelinde kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan kampanya kapsamında Karacasu İlçe Müftülüğü kan bağışında bulundu.


Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından Türk Kızılay, resmi internet sitesinden kan stoklarının azaldığını açıkladı. Stoklardaki azalma talesemi, kösemi ve kanser gibi kan ihtiyacı olan hastaları tedirgin ederken vatandaşlar kan bağışında bulunmak için seferber oldu. Aydın'ın Karacasu ilçe Müftlüğü personeli de konuya duyarsız kalmadı. Müftülük personeli İlçe Müftü Vekili Ömer Mercan öncülüğünde kan bağışında bulunarak, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.