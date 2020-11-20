Karacasu Pidesi Coğrafi İşaret aldı

Aydın'da esnaf ve akademisyen dayanışması coğrafi işaret ve mahreç hakkı kazandırdı. İlin sekizinci coğrafi işareti ve mahreç hakkı ‘Karacasu Pidesi'ne verildi. Karacasulu pidecilere büyük gurur kaynağı olan belgeler çerçevetilerek ilçedeki tüm pidecilerin baş köşesinde yerini aldı.

Aydın'ın en uzak ve en küçük ilçeleri arasında yer alan ancak ürettikleri ile sadece Türkiye'de değil dünyanın tanıdığı derinin, demirin, hamurun, çamurun ve mermerin hayat bulduğu ilçe Karacasu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret ve mahreç hakkını ilçede ilk kez Karacasu Pidesi ile elde etti. Aydın genelinde coğrafi işaret hakkı kazanan 8, mahreç işareti alan 5 değerden biri olarak kayıtlara geçen Karacasu Pidesi, Türkiye genelinde de pide anlamında bu işareti alan 3. ürün olarak tarihe geçti. Ulusal ve uluslara arası tanıtımda büyük rol oynayan coğrafi işaret ve mahreç belgesi çalışmalarını 2018 yılından bu yana devam ettiren Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetimi, Karacasulu Pide Ustaları ve Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Taşdelen'in çalışmaları ile elde edilen belgeler ilçede büyük sevinç oluşturdu. Belgeler ilçe genelinde pidecilik yapan tüm ustalara dağıtıldı. Uzun yıllardır pide festivali de düzenleyen ilçede her geçen yıl uzunluğu artan pide de 9 metre 18 santimetrelik pide yapılarak rekora imza atılmıştı. Kıymalı, kuşbaşılı, peynirli, tahinli, yuvarlak ve daha birçok yerel ürünlerle süslenmiş farklı pide çeşitleri ile lezzet severlerin uğrak noktası olan Karacasu, artık adını bundan sonra patentli pidesi ile duyuracak.

Coğrafi İşaret Türk Patent ve Marka Kurumu resmi internet sitesinde yayımlanan ve "Coğrafi işaret, farkı ve ünü yöresinden kaynaklanan, kalitesi tescil ve denetimle korunan değerlerimizdir. Coğrafi işaret yerelliğin dünya ile buluşması" şeklinde duyurusu yapılan Karacasu Pidesi'nin coğrafi işaret ve mahreç hakkını elde etmesini değerlendiren pideci esnafı başta olmak üzere Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Taşdelen, Karacasu'nun en eski pidecilerinden Halil İbrahim Köse ve Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Tayfun Karaoğlan yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal; “Karacasulu pidecilerimizin, Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın ve ADÜ Karacasu MYO'nun birlik beraberlik içerisinde 2 yılı geçen hummalı bir çalışmasının ardından üniversitemizin de teknik desteği ile Karacasu Pidemizin Coğrafi İşaret Tescil işaretini almış bulunmaktayız. Bu, Karacasu ilçemiz için çok önemli bir tescildir. Çünkü Karacasu ilk başta pidemizle anılıyor. Bunun da coğrafi işaretini almamızdaki bize katkılarının en başında ilçemizin turizm açısından bir adım daha öne geçmesini sağlaması olacaktır. Bu bir başlangıç diyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Esnaf ve Sanatkarlar Odamız ve Nazilli Ticaret Odamız ile birlikte Karacasu Çömleği ve Karacasu Keşkeği'nin de coğrafi işaretini alacağız” dedi.

Pide Ustası Esnaf Halil İbrahim Köse ise; “Emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Pide denince ilk akla gelen Karacasu'dur. Neden diyecek olursanız, Türkiye'de ilk pide festivalinin düzenlendiği ilçe Karacasu'dur. En büyük pideyi yapan ustalar da Karacasuludur. Biz, beraberlik içinde bunu başardık. Bir de Mehmet Hocamın da burada emeği çok büyüktür. Eski başkanımız da yeni başkanımız da hepsinin emekleri var. Odamıza, belediyemize, üniversitemize ve tüm meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

“Karacasu Pidesi'nin sırrı nedir?” Sorusuna esprili bir şekilde cevap veren açıklamamak için her türlü yolu deneyen Köse, “Önce işini seveceksin. İşini seveceksin. Başka çaresi yok. Biz burada hep beraber Karacasu'ya en ufak bir leke getirmeden güzel pide yapmak zorundayız İşini sevdin mi iş kendiliğinden geliyor yani. Neden, bazı sırları var. O sırlar da bizde kalsın. Mesela son festivalde 9 metre 18 cm uzunluğunda pide yaptık. Bunu TIR ile getirdik festivale. Allah nasip ederse hedefimiz daha büyük” şeklinde konuştu.

Çalışmanın teknik kısmında büyük emekler veren ve ilçenin önemli bir değerini tescil ettirmede öncü olan Karacasu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Taşdelen; “Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci MYO ve Karacasu Esnaf Sanatkar Odası işbirliği ile Karacasu Pidemizin coğrafi işaret tescili içerisinde mahreç işareti olarak aldık. Bu işbirliğinden büyük mutluluk duyduk ve somut olarak da bunu nihai sonuçlandırdık. Bu bağlamda coğrafi işaretin belirgin bir özelliği ile o yöreyle özdeşleşmiş olması, bu anlamda bu işareti hak ettiğini göstermiş olduk. Ve bunun için özellikle 2018 yılında yapmış olduğumuz başvurumuzun 17 Eylül 2020 tarihinde tescillendiğini ve bu aşamadan sonra da artık bunu, ustalarımız tarafından ve yine bizler tarafından bunların uygulanabilirliği açısındaki sıkıntıları da gidererek daha ileri seviyeye taşımaya çalışacağız. Burada bir standartlık, bir kalite vardır. Bu bağlamda Karacasu Pidesi kendi içerisindeki standardını yakalamıştır. Ve bu bağlamda artık bundan sonra gelecek nesle, ustalarımıza yol göstermek anlamında, ışık tutma anlamında bir delili olarak aktarılacaktır. Tarihte de bu belirtilecektir diyoruz. Şimdiden Karacasumuza memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Tayfun Karaoğlan; Karacasu için önemli bir iş yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.