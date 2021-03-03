Karacasu sokaklarında süpürge araçları mesaiye başladı

Karacasu'da 2004 yılında Belediye Başkanı seçilen Emin Mete'nin belediye demirbaşlarına kazandırdığı süpürme araçları bir sonraki dönemde kullanımdan kaldırılarak araç parkına çekilmişti. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal atıl vaziyette bulunan süpürme araçlarının tekrar bakımlarını yapılarak faaliyete geçirilmesi üzerine talimat verdi. Önceki gün bakım çalışmaları tamamlanan süpürge araçları ilçeye getirilerek belediyeye teslim edildi. Süpürge araçlarının tekrar kullanıma kazandırdıklarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Süpürge araçlarımız atıl bir vaziyetteydi. Bakım çalışmaları yapılarak tekrar kullanıma kazandırıldı. Bu araçlar önceki başkanlarımızdan Emin Mete döneminde alındı. O zamanlarda güzel bir hizmet olarak gördüğümüz araçlar bir sonraki dönem maalesef kullanımdan çekildi. Biz bu milli serveti tekrar ayağa kaldırarak faaliyete geçirmek istedik. Hurdaya ayrılan bu araçlar ülkemiz ve ilçemizin milli serveti. Vatandaşlarımızın cebinden çıkan bu araçların parası bu şekilde çöpe atılamaz diyerek bakımlarını yaptırdık. Tekrar kullanım için belediyemize kazandırdığımız 1,6 metreküp kapasiteli araçlarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.