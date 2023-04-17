Karacasu ve Efeler'de traktör sürücüleri bilgilendirildi

Aydın'ın Karacasu ve Efeler ilçelerinde traktör sürücülerine çeşitli konularda trafik eğitimi verildi. ö

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, sürücülerin bilgilendirilmesi ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi'nde ve Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi'nde toplam 66 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen Rollover Protection System (ROPS) sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.