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Karacasu'da '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' kutlandı

1948 Yılında Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından ’İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulü ile ilan edilen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Karacasu’da düzenlenen programla kutlandı.

1948 Yılında Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulü ile ilan edilen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Karacasu'da düzenlenen programla kutlandı.


Aydın'ın Karacasu İlçesi'nde düzenlenen programa, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş amirleri, İnsan Hakları Kurulu üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve insan hakları beyannamesinin okunması ile devam etti. Öğrenciler programda insan hakları ile ilgili makale, şiirler ve güzel sözler okundu.

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