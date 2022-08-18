Karacasu'da belediye ihalesi öksüz, festival çadırları ise boş kaldı

'sü gerçekleştirilecek olan festivalde kurulacak çadır ve stantların kiraya verilmesi için ihaleye çıktı. Bir hafta arayla 2 defa yapılan ihaleye katılım olmayınca adeta ihale öksüz çadırlar ise boş kaldı.

Sert ve halktan kopuk tutumu ile dikkat çeken Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in tutumu 33 yıldır gelenek haline gelen Afrodisias Festivali'ne de yansıdı. Her yıl sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali öncesinde bu yıl bir ilk yaşandı. Belediye festivalde kurulacak çadır ve stantların kiraya verilmesi için ihaleye çıktı ve bir hafta arayla 2 defa yapılan ihaleye katılım olmayınca iş yine belediyeye kaldı. Kiraya verilecek yerlerin ihale ile bir kişiye bırakılması tepki çekerken, katılımın olmaması ile stant ve çadır yerleri belediye tarafından kiraya verilecek.

“Muhammen bedeli yüksek”

İkinci kez gerçekleştirilen ihaleye ise bir kişi dışında kimse katılmadı. Teminatı yatırıp açık artırma usulü ihaleye katılan bir kişi de 150 bin TL muhammen bedelinin yüksek olması dolayısıyla ihaleden çekildiği öğrenildi. İhaleye katılan olmayınca iş yine belediyeye kaldı. Şartname gereği iki kez yapılan ihaleye katılım olmadığı takdirde 15 gün içinde pazarlık usulü kiraya verileceği bildirildi. Ancak belediye aldığı bu karardan geri adım atarak pazarlıktan da vazgeçip standları kendi kiraya vermek için çalışmalara başladı.

“Vatandaşlar tepki gösterdi”

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen festivalde 3 yıl önce stant yerlerinin geliri Karacasuspor'a bırakılmıştı. Bu yılki festivalde kiralanacak stantların ihale yoluyla bir kişiye verilip, esnafların o kişiden yeri kiralayacak olması ise eleştirilere neden oldu. Vatandaşlar, “Eski köye yeni adet getiriyorlar. Böyle bir uygulama mı olur? Esnaf ihaleye alacak kişiden yeri kiralayacak. Bu ekonomik krizde esnaf zaten stant açmaya korkuyor. Yüksek meblağdaki kira bedeline esnaf gelmez. Belediye uygun fiyata verecek ki esnaf gelsin stant açıp ürünlerini sergilesin. Belediye neden kendisi kiraya vermeyip sorumluluğu üzerinden atıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

İhalenin yapılamaması bölgede olumlu bir gelişme olarak karşılanırken, belediye tarafından kiraya verilecek stant yerleri ve çadırların 3 günlük kira bedelinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından belirleneceği öğrenildi.