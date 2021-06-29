Karacasu'da çalıştay ve festival coşkusu başladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Karacasu Belediyesi öncülüğünde Aydın Valiliği, Karacasu Kaymakamlığı ve GEKA'nın desteği ile düzenlenecek olan 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı başladı. Renkli görüntülere neden olan festival ve çalıştayın ilk gününde Karacasu ve seramik atölyeleri doldu taştı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Siyasi Partilerin temsilcileri, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr. Mehmet Umut Tuncer, STK temsilcileri ve çömlek ustalarının katıldığı 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı seramik ocaklarından ilçe merkezine yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Kent meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç.Dr. Mehmet Umut Tuncer, “Aydın medeniyetler şehridir. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın en önemli kültür kentleri arasında yer almaktadır. Bu özelliği taşıyan en önemli ilçelerimiz arasında yer alan Karacasu'da tanıtılmaya muhtaçtır. Bu nedenle bu çalıştay ve festival çok önemlidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, festivalle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Çömlekçilik sanatı Neolitik çağdan bu yana Anadolu' nun birçok yöresinde önemli bir değişime uğramadan günümüze kadar süre gelmektedir. Anadolu'nun bu yörelerinden biri olan Karacasu' da çömlekçiliğin başlangıç tarihi net olarak bilinmemesine karşın bu yöre de antik çağlardan beri çömlek üretimi yapıldığı kesindir. UNESCO Dünya Kültür Mirasımız Afrodisias Antik Kenti müzesinde sergilenen yakın çevreye ait seramik kalıntıları, eski çağlardan beri çömlek üretimi yapıldığını kanıtlar niteliktedir. Bu kalıntılar yörede yaşamış olan uygarlıkların birbirinden farklı kültürel kimliklerini taşımakla beraber günümüzde devam etmekte olan Karacasu çömlekçiliği geleneğinin oluşumuna zemin hazırlayıp zengin bir birikim ve kaynak oluşturmuşlardır. Günümüzde Karacasu çömlekçiliği hızla değişen sosyo- ekonomik koşullara rağmen özgünlüğünü koruyabilmiş nadir çömlekçilik merkezlerinden biridir. Bu nedenle çömlekçiliği yaşatmak ve hak ettiği konuma getirebilmek için 1. Uluslararası Kırmızı Eller Karacasu Çömlek Çalıştayımızı gerçekleştiriyor, ülkemizin dört bir yanından değerli akademisyenlerimizi, kıymetli ustalarımızı ve sayısız sanatçılarımızı ağırlamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Çalıştay günlerinde doyasıya yaşadığınız yüreğinizdeki sevincin, coşkunun, heyecanın yaşamınızdan hiç eksilmemesi dileğiyle hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından festival bünyesinde açılan stantlarda yerel ve ulusal sanatçılar tarafından çeşitli canlı performanslar sergilendi. Festival altı gün sürecek.