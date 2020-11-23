Karacasu'da dokumacılık yeniden hayat buluyor

Türkiye'de 15 yıl öncesine kadar pek çok önemli firmaya fason üretim yapan ve son yıllarda ilgisizlik nedeniyle Karacasu'da kapanan pek çok tezgah yeniden canlanmaya başladı. Kısa süre öncesine kadar dokumacılıkta önde gelen yerlerden biri olan Karacasu, Belediye Başkanı Zeki İnal'ın da girişimleri ile yeniden hamle yaptı. İlçede, yaklaşık 15 yıl önce susan yarı otomatik ve el ile çalışan makinelerin yerine kurulan elektrikli makinelerin sesi yükselmeye başladı.

Aydın'ın Karacasu İlçesinde bir dönemin geçim kaynağı olan ve unutulmaya yüz tutan dokumacılık yeniden hayat buldu. İlçeye bağlı kırsal Ataköy, Işıklar, Yeniköy, Dikmen ve Dörtyol Mahallelerinde yeniden üretime başlandı. Dokuma tezgahlarının başındaki üreticileri ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, ilçedeki dokumacılığın hak ettiği değere kavuşması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Karacasu ilçesinin geçmişinde dokumacılığın da önemli bir yeri olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki İnal, “Doğal zenginliklerinin yanında önemli bir kültürel zenginliklere de sahiptir. 1941 yılında kurulan Türkiye'nin ilk kooperatiflerinden birisi olan ‘S.S. Karacasu Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi' maalesef yıllar önce değişik nedenlerden dolayı kapanmış. Belki tanıtımdaki yetersizlik belki de başka nedenlerden dolayı meslek rağbet görmemeye başlamış. Pek çok firmaya fason üretimin yapıldığı ve önemli bir geçim kaynağı olan dokumacılık da ilçemizde yeniden canlanmaya başladı. Ataköy Mahallemizde 60, Dörtyol Mahallemizde 7, Işıklar Mahallemizde 20, Yeniköy Mahallemizde 8 ve Dikmen Mahallemizde 4 dokuma tezgahı olmak üzere 99 dokuma tezgahı ie üretim başladı” diyerek ilçede unutulmak üzere olan bir mesleğin daha yeniden hayat bulmasının sevindirici olduğunu söyledi. .

İlçedeki dokumacılığı devam ettirmek amacıyla Dikmen Mahallesi'nde 4 tezgah alıp üretime başlayan Süleyman Hepaydın'ı ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “İlçemiz üreten bir ilçe ve birçok iş dalında üretim yapıyoruz. Seramikçilik, dericilik, demircilik ve tarım hali hazırda üretime devam eden sahalarımız. Bunların yanında bir dönem geçimini dokumacılıkla sağlayan ilçemizde bu mesleğin geri kazanılması adına yapılan bu çalışmalar çok güzel. İlçemizin üretim zenginliği böylelikle artmış oluyor. Dokumacılık da İlçemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olacaktır” diye konuştu.

Dokuma tezgahının kazancının güzel olduğunu belirten Süleyman Hepaydın, ‘Günde ne kadar kumaş üretiyorsunuz?' 1 Dokuma tezgahı ile bir günde 130 metre ham bez ürettiklerini bunun da iyi bir kazanç sağladığını kaydetti.