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Karacasu'da görev yapan öğretmen, okulun ilk günü hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde görev yapan 38 yaşındaki Fen Bilgisi öğretmeni Ulviye Erçerman (38) dün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi hastanesine hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan 38 yaşındaki Fen Bilgisi öğretmeni Ulviye Erçerman (38) dün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi hastanesine hayatını kaybetti.


Yaklaşık bir yıldır karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen bir çocuk annesi Ulviye Erçerman, Ege Üniversitesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. 2016 yılından bu yana Yenice Mahallesi Ortaokulu'nda görev yapan Ulviye öğretmen 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde hayatını kaybetti. Ailesi başta olmak üzere meslektaşlarını yasa boğan Ulviye öğretmenin cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Nazilli Çapahasan Camisinden kaldırılacağı öğrenildi.


Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş' de bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Yenice Ortaokulu Fen Bilimleri ögretmenimiz Ulviye Erçerman vefat etmiştir. Cenazesi bugün Nazilli Çapahasan Camisinden öğle namazına mütakip toprağa verilecek. Tüm arkadaşlarımıza duyurulur. Ailesinin, sevenlerinin ve Milli Eğitim camiasının başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun Ulviye Öğretmenim” ifadelerine yer verdi.

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