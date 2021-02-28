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Karacasu'da imar planı düzenlemesi başladı

Karacasu Belediyesi tarafından 5 mahallede başlatılan imar planı düzenlemesi ve halihazır harita çalışmaları başladı.



Karacasu Belediyesi'nin Yenice, Esençay, Ataköy, Geyre, Ataeymir mahallelerinde başlatılan imar planı düzenlemeleri başladı. Düzenleme hakkında Başkan Zeki İnal “Şirin ilçemizin 5 mahallesinde imar planı ve halihazır harita çalışmaları başladı. İller Bankası ve belediyemiz arasında imzalanan protokole istinaden ihaleyi alan özel bir şirket ile işe başlama tutanağını imzaladık. Mahallelerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Bu sayede mahallelerimizde çalışmalar başlıyor. Yine ilçemiz Yaykın Mahallemizde uygulanan İmar kanununun 18. maddesi gereğince yapılan çalışmaları belediye personelimiz İnşaat Mühendisi Nuri Alık, Şehir Plancısı Selma Cabar, Harita ve Kadastro Teknikeri Ahmet Damar yürütüyor. Ekip arkadaşlarımız yerinde incelemeleri ve gerekli çalışmaları yaparak en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayacaklardır” dedi.

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