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Karacasu'da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.


Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, “Nazilli DKMP Şefliği Doğa koruma ve Av koruma kontrol ekiplerince, Karacasu Devlet avlağında yapılan av koruma kontrol denetim faaliyetlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 2019-2020 MAK kararlarına muhalefetten 4 kişiye av kabahat tutanağı tutulmuş olup, toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 3 adet av tüfeğine el konulmuştur” denildi.

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