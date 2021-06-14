Karacasu'da "Kırmızı Eller" Festivali'nin hazırlıkları sürüyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 29 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihleri arasında “1. Uluslararası Karacasu ‘Kırmızı Eller' Çömlek Çalıştayı ve Festivali” düzenlenecek.

Karacasu'ya özel kırmızı bir topraktan elde edilen çamurun işlenmesi ile ortaya çıkan ve geçmişi bronz çağına kadar dayandığı tahmin edilen seramik sanatı bir yandan çalıştayda tartışılırken öte yandan seramik ustaları da bilgi ve becerilerini katılımcılarla paylaşacak. Geçmişten gelen çömlekçilik kültürü ile günümüz sanatçılarının katkıları ile yeni teknikleri bir araya getirip yepyeni çömlekçilik vizyonunu hayata geçirmeyi amaçlayan çalıştayda Karacasu'nun dünyaca ünlü kırmızı toprağı marka haline getirilecek.

Yaklaşık 30 atölyede 40 seramik ustası ile üretime devam edilen Karacasu'da asırlardır yapılan ve Türkiye genelinin yanı sıra dünyanın farklı yerlerine de satışı yapılan çömleklerin de tanıtımı için düzenlenecek olan festival ve sanat çalıştayı hazırlıkları da yoğun şekilde sürüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 500 yıllık Afrodisias Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkan kırmızı renkteki seramik ürünleri, Karacasu ilçesindeki seramikçiliğin Bronz Çağına kadar dayandığını göstermesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aydın Valiliği, Karacasu Kaymakamlığı, Karacasu Belediyesi, GEKA ve Ege Sanat Birliği ortak bir protokolle çalışmalarını sürdürüyor. 12 il ve 5 ilçeden uluslararası üne sahip Çömlek Ustaları ve değişik sanat dallarından sanatçılar ile Eğitim Görevlilerinin katılacağı çalıştay 29 Haziran tarihinde başlayacak ve 6 gün sürecek. Bu yıl ilki gerçekleşecek olan “1. Uluslararası Karacasu ‘Kırmızı Eller' Çömlek ve Sanat Çalıştayı” için düğmeye basan komite, Afrodisias Antik Kentine gelen ziyaretçileri bu kentin tarihinden daha eskiye dayanan kent merkezine de dikkat çekmek amacıyla var güçleriyle çalışıyor. Ender butik özellikleri ve kültürel varlıkları ile Afrodisias Antik Kenti ile Karacasu Kent merkezinin bir bütün olduğunu ifade eden yetkililer, kent merkezine de turist çekmek amacıyla başlattıkları festival ve çalıştaya hazırlık kapsamındaki çalışmalarda seramik atölyelerini hazırlamanın yanısıra kent sokaklarındaki duvarları da Ege Sanat merkezi gönüllülerince resimler yapılarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Komite, ilçede ilk kez düzenlenecek olan çalıştay ile bu önemli kültürü tanıtarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Ege Sanat Birliği Üyesi yaklaşık 20 sanatçının gönüllü olarak çalışma yaptığı Karacasu'da duvarlar da ilçenin kültürel ve tarihi değerlerinin yer aldığı resimlerle renklendi. Büyük bölümü emekli olmuş resim ve güzel sanatlar öğretmeni olan gönüllülere zaman zaman öğrenciler, Karacasulular, belediye çalışanları, belediye başkanı Zeki İnal, Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Çiftçi ve çok sayıda gönüllü de destek vererek ellerine aldıkları fırçalarla duvar resimlerine katkıda bulundu.

“Afrodisias ve Karacasu ayrılmaz bir bütündür”

Afrodisias ve Karacasu'nun ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Çiftçi; “Aydın Valiliğimiz başta olmak üzere Karacasu Belediyesi ve Ege Sanat Birliği'nin beraber düzenlediği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak paydaşı olduğumuz Karacasu 1. Uluslararası Çömlek ve Kırmızı Eller Festivali için bugün Karacasu'da ressamlarımızla, bölgemizin saygıdeğer sanatçılarıyla ile beraber çalıştay öncesinde şehrin hemen hemen boyanabilecek tüm duvarlarını boyayarak şehrimize katkı sağladıklarını görmekteyiz. Karacasu'nun birçok noktasında bir sanat şehrine dönüştürmek istenen şehrimizde sanatkarlarımız bu şekil gönüllü olarak duvarları boyamaktadır. 2 bin 500 yıl önce bölgenin önemli heykel üretim merkezlerinden olan Afrodisyas ile Karacasu'yu bir bütün olarak düşündüğümüzde o dönemde burada üretilen heykellerin dünyanın önemli merkezlerine ihraç edildiğini bilmekteyiz. Bu bakımdan baktığımızda Karacasu bir kültür ve sanat merkezi iken bugün bu konudaki eksikliğimizin farkındayız. Ve bu eksikliğinizi de düzenleyeceğimiz çalıştaylar, sanat şölenleri ve festivallerle zenginleştirerek Karacasu'yu tekrar tarihteki hak ettiği yere ulaştırmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Dünya kültür mirası listesinde bulunan Afrodisyas antik kentinin olduğu Karacasu'ya başta pidesi olmak üzere ve aynı zamanda yerel sanatçıları ile beraber çömlek, deri sanatı gibi özel sanat alanlarının bulunduğu bu ilçeye tüm halkımızı, yerli ve yabancı tüm turistlerimizi davet ediyoruz. Karacasu'ya geldiklerinde pidesinden yemelerini, çömleğinden almalarını dünya kültür mirası olan Afrodisias'ı da ziyaret edip tarihi ve kültürel zenginliklerini yaşamalarını istiyoruz” dedi.

“400-500 yıllık seramik ocakları”

Ege Bölgesinden gelen birçok sanatçının Karacasu başta olmak üzere bölgedeki gönüllülerle duvar boyaması yaptıklarını ifade eden Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman; “Karacasu'ya ilk geldiğimde gördüm ki ruhu olan 400-500 yıllık seramik ocakları var. Burası için yapılacaklar üzerine belediye başkanımızla görüştük. Kendisine bir çalıştay düzenlemeyi teklif ettim. Ve 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gömlek ve sanat çalıştayı düzenleme kararı aldık. Bunun akabinde 29 Haziran'a gelmeden önce kentimize bir renk katalım dedik. Şimdi bütün Karacasu sokaklarındaki duvarları sanatçı arkadaşlarınızla boyuyoruz, renklendiriyoruz. Aslında Karacasu'yu sanatla buluşturuyoruz. 29 Haziran'da başlayacak bu çalıştayımızda akademisyenler ve değişik sanat dallarından sanatçı arkadaşlarımızla beraber mükemmel bir çalıştay olacağına inanıyorum. Şimdiden Karacasu'ya hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

“Karacasu'yu güzelleştirmek için buradayız”

Resim Öğretmeni Hürriyet Tunca; “Biz Ege Sanat Birliği Sanatçıları olarak Karacasu'yu güzelleştirmek için buradayız. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Biz hayata renk katmak için buradayız. Hayata renk katmak için geldik” dedi.

“Karacasu'nun gelişimi için gönüllü olduk”

Ressam Özgür Tavacı; “Karacasu 1. Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tüm sanatçı arkadaşlarımla burada geceli gündüzlü çok büyük emek vermekteyiz. Hepimiz gönüllü olduğumuz için burada tüm gönlümüzü ortaya koyarak elimizden ne geliyorsa yapmaktayız. Bunu tamamen Karacasu halkı için, Karacasu'nun gelişimi için yapmaktayız” dedi.

“Büyük onur duydum”

Emekli Resim Öğretmeni Cemile Kurt; “Bu çalıştayda ve çalışmada yer almaktan dolayı çok mutluyum ve büyük onur duydum. Gönüllük esasına göre çalışıyoruz. Hayallerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz, mutluyuz" dedi.

“Sanatla yoğurup tekrar geri verdik”

Gönüllü Resim Öğretmeni; “Gönüllülük esasına bağlı olarak çalıştık. Karacasu'da öğrencilerimizle birlikte Karacasu'yun bize verdiklerini sanatla onlara tekrar geriye sunduk. Karacasu'yun bize verdiklerini öğrencilerimizle beraber sanatla yoğurup tekrar geri verdik” dedi.

“Çömlekçilik bronz çağdan beri var”

Karacasu Belediye Başkanı Zeki inal ise “Bizim Karacasu'daki bütünlüğümüz, Karacasu'nun tarihi çok eski yıllara ve eski medeniyetlere dayanmaktadır. Ama bizim bir de UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Afrodisias'ımız var. Bu değerimizi s Karacasu ile bütünleştirmek en büyük amacımız. Afrodisias'a gelen turisti Karacasu'ya çekebilmek, ziyaretçilerimizi Karacasu'da ağırlayabilmek tek hedefimiz. Bunun yanında 2 bin 500 yıllık bir antik kentimizle birlikte Karacasu'daki çömlekçilik araştırıldığında bronz çağa denk gelen bir tarihe sahibiz. Bu da çömlekçiliğin en azından 4 bin - 5 bin yıllık bir maziye sahip olduğunu göstermektedir. Bir de Ege Sanat Birliği ile birlikte Karacasu'da bir Sanat Köyü kurma projemiz var. Herkesi Karacasu çömleğini, Karacasu çömlek toprağını ve Karacasu çömlekçiliğini bütün dünyada ve ülkemizde tanıtmak ve buradaki değerleri anlatabilmek adına 23 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Karacasu 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek Çalıştayı ve Festivaline davet ediyorum” diye konuştu.