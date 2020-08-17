İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karacasu'da korona virüs denetimi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip korona virüse karşı mücadele sürüyor. Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip korona virüse karşı denetim gerçekleştirildi. İş yerlerine ve cemiyetlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ekipler esnafları ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı. İlçedeki denetimler hakkında konuşan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Kahvehaneler, lokantalar, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi iş yerleri ve vatandaşlara yönelik kapsamlı korona virüs tedbirleri denetimini gerçekleştirdik. İlçemiz ilk günden bu yana virüsle mücadelede oldukça kararlı adımlarla ilerliyor. Denetimlerde hiç bir eksiğe rastlamadık. Herkese kurallara uydukları ve tedbirleri elden bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.