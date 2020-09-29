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Karacasu'da Korona virüs denetimlerinde 2 bin 700 TL ceza kesildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde bir iş yeri sahibi ve müşteriye maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimlerinde bir iş yeri sahibi ve müşteriye maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.



Karacasu ilçesinde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley öncülüğünde ilçe genelinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında; 21 berber ve kuaför, 21 market, bakkal ve tekel bayi, 32 kahvehane, 23 lokanta, restoran, pastane, 2 internet kafe, 1 ticari taksi durağı, 5 ticari taksi, 6 şehir içi toplu ulaşım aracı, 1 pansiyon ile 7 çay bahçesi olmak üzere toplamda 119 iş yeri denetlendi. Denetlemeler kapsamında maske takma kuralına uymayarak maske takmadıkları tespit edilen 1 iş yeri sahibine bin 800 lira, müşteriye de 900 lira olmak üzere toplamda 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.



Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirler ve uygulanan tüm kurallar sağlık için, hepimiz için" diye konuşarak denetimlerin süreceğini belirtti.

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