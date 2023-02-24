Karacasu'da Küçük Arık Camii'nin restorasyonu tamamlandı

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Karacasu ilçesindeki Küçük Arık Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Aydın'ın Karacasu ilçesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi evler, cami ve çeşmeler geçmişten günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Bin 700'lü yıllarda inşa edilen Büyükdağlı Mahallesi'ndeki Küçük Arık Camisi'nin restorasyonu Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) destekleri tamamlandı. Zaman içerisinde birkaç kez tadilattan geçirildiği öğrenilen taş ve ahşap yapıdan oluşan Küçük Arık Camii'nde geçtiğimiz yıl başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Karacasulu vatandaşlar da restorasyon çalışması ile yepyeni bir görünüme kavuşan camii için ilgili kurumlara teşekkür etti.