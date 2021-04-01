Karacasu'da meslek edindirme kurslarına Korona virüs engeli

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İŞKUR işbirliği ile açılan meslek edindirme kursları artan Korona virüs vakaları nedeniyle 3 Mayıs'a kadar ertelendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritasına göre de 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Aydın'da artan vaka sayıları meslek edindirme kurslarını da etkiledi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde İŞKUR iş birliği ile açılan meslek edindirme kurslarında görülen vakalar nedeniyle, kurslar 3 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendi.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 30 Mart 2021 tarihinde İlçe Kaymakamı Ahmet Soley'in çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak, ilçemizde İŞKUR işbirliği ile açılan meslek edindirme kurslarında ortaya çıkan vakalar ve temaslı sayılarındaki artışlar göz önüne alınarak, bu meslek edindirme kurslarının 3 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar veridi."