Karacasu'da rahvan atları kimliklendirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki rahvan atlarına mikroçip takılarak kimliklendirilmesi sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması amacıyla yürütülen çalışma çerçevesinde Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, saha çalışması gerçekleştirdi. Veteriner hekimler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda rahvan atlarına ruam hastalığı teşhisinde kullanılan test yapıldı. İlçe merkezindeki mahallerde yapılan çalışmalarda ekipler daha sonra atların kimliklendirme çalışmasını gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmayla rahvan atlarının kimlikleri hayvan sahiplerine teslim edildi. Yük ve binek hayvanları ile safkan atları da kapsayan uygulamada çıkarılan kimliklerde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler ile hayvanın eşkali ve nişaneleri yer alıyor.