Karacasu'da sağlık personellerine başarı belgesi verildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde pandemi döneminde üstün gayret gösteren sağlık personellerine başarı belgesi verildi.

Karacasu Kaymakamlığı, pandemi döneminde ilçede büyük fedakarlık gösteren ve bu süreçte gece gündüz demeden üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı görevli Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı personelleri için başarı belgesi düzenlendi. Başarı belgelerini İlçe Sağlık Müdürü Dr. Onur Doran tarafından personellere takdim edildi.