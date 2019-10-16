Karacasu'da semalarında yükselen balon dikkat çekti

Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festival kapsamında, Afrodisias' da fotoğraf çekme etkinliği düzenlendi.

Görevlilerin bindiği ve yaklaşık olarak yarım saat antik kent üzerinde havada kalan balon ziyaretçilerden ve fotoğrafçılardan büyük ilgi gördü. Gün batımı eşliğinde balonu değişik açılardan fotoğraflayan fotoğrafçıların kareleri birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Karacasulular ilçede ilk kez gezi balonu uçurulduğunu söyleyerek böyle bir hizmetin ilçe turizmine katkı sunacağını dile getirdiler.