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Karacasu'da sokak canları unutulmadı

Korona virüs kısıtlaması dolayısıyla boş kalan Karacasu sokaklarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını Karacasu Kaymakamlığı unutmadı.


Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak canları unutulmadı. Karacasu Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekipleri kısıtlama boyunca ilçedeki sokak canlarını için besleme yaptı. Ekipler sokak canlarının mamalarını verirken, sevgiyi de ihmal etmedi. Kedi ve köpeklerin başlarını okşayarak seven ekipler tek bir sokak canının aç kalmaması için uğraştı. Ekiplerin bu çabası ilçe halkını memnun ederek takdir topladı.

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