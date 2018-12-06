Karacasu'da trafik kazası; 1 ölü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Karacasu-Tavas Karayolu Dandalaz mevkisinde meydana geldi. Ataköy Mahallesine doğru 09 Y 3622 plakalı aracıyla yola çıkan Ahmet Ali Aydın (42) direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şerit üzerinde bulunan su kanalı üzerindeki beton yığınına çaptı. Yoldan geçenler tarafından araçtan çıkartılan şahıs bilinci açık bir şekilde otomobille Karacasu Devlet Hastanesine götürüldü. Aydın, iç kanama şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Acil bir şekilde ameliyata alınmak üzere olan şahıs ameliyata giremeden hayatını kaybetti.

L Evli ve iki çocuk babası olan, Aydın'ın Karacasu'da bir ticarethanede işçi olarak çalıştığı belirlendi.

POlay yerinde yapılan ilk incelemelerde araç kaza yerinden yaklaşık 10 metre ileride bulundu. Aracın bir traktör yardımıyla yol üzerindeki tarlaya çekildiği öne sürüldü. Kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.