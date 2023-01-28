Karacasu'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza ilçe girişinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FJS 904 plakalı otomobil ile 09 U 2258 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savrulurken, kaza yerine yapılan ihbar sonrası itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.