Karacasu'da traktör kazası: 2 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu araçta bulunan iki bayan yaralandı.

Kaza, Esençay Mahallesinde Aydınbey Türbealtı mevkiindeki arazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evlerinden çıkıp tarlaya doğru seyir halinde olan Ece D. (30) idaresindeki traktör tali yola dönüş yaptıktan sonra yolun solunda bulunan 1,5 metre aşağıdaki bahçeye devrildi. Arkasında saban takılı ters dönen traktörün altında kalan sürücü ile birlikte Neriman A. (35) vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Başka bir traktöre bağlanan ip yardımıyla hafif çekilen traktörün altından çıkarılan yaralılar, Karacasu 112 ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.