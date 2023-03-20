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Karacasu'da türü bilinmeyen mantarların satışı yasaklandı

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki pazarlarda ve satış yerlerinde türü bilinmeyen mantarların satışı yasaklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki pazarlarda ve satış yerlerinde türü bilinmeyen mantarların satışı yasaklandı.



Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Karacasu İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Kararı gereğince Gıda Satış Yerleri, Pazar yeri v.b yerlerde türü bilinmeyen mantar çeşitlerinin satışı yasaklanmıştır. Tüketicilerimizin türü bilinmeyen mantarları satın almaması, bu konuda dikkatli olmaları ve bu mantarları tüketmemesi toplum sağlığı açısından önemlidir” denildi.

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