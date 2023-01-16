Karacasu'da tütünler paketlenmeye başladı, üreticiyi para kazanamama telaşı sardı

Aydın'da 35 bin dekarlık ekim alanı ile en çok tütün üretimi yapılan Karacasu ilçesinde, uzun yıllar tütün eksperliği görevi yapan Karacasu eski Belediye Başkanı Zeki İnal, bu yıl üreticiyi para kazanamama telaşı sardığını ifade ederek “Bu yılki fiyat beklentisi 85 ile 100 TL arasında” dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bin 250 ailenin geçim kaynağı olan tütünün toplama işlemlerinde sona gelinirken, tütün kutulama hareketliliği başladı. 35 bin dekar ekim alanı ile Aydın'ın en çok tütün üretimi yapılan bölgede sezon sonunun ardından üreticileri ise para kazanamama telaşı sardı. Artan girdi maliyetleri sonrasında bu yılki fiyat beklentisinin 85 ile 100 TL arasında olduğunu ifade eden uzun yıllar tütün eksperliği görevi yapan Karacasu eski Belediye Başkanı Zeki İnal; “Üreticilerimiz, çocukları gibi baktıkları ürünleri için bir yıl boyunca verdikleri uğraşların ardından emeklerini ekmeğe dönüştürmek için gecelerini gündüze katıp mücadelelerini sürdürdüler. Tütün üreticilerimiz yıl boyunca, gecesini gündüzüne katarak, yarı aç yarı tok bir şekilde mevsiminde tütününü toplayabilmek için uğraş harcayarak topladıkları tütünleri, kutulama işlemlerine başladılar. Bu yılki girdilerin yüksek olması ve para kazanamama telaşı üreticiyi düşündürmektedir. Bu yılki fiyat beklentisi ise 85 ile 100 TL arasıdır. Allah bütün üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almak nasip etsin. Bol kazançlı yıllar diliyorum” dedi.