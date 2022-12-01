Karacasu'da vatandaşlar 'teknoloji bağımlığı' konusunda bilgilendirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 'Toplumsal Farkındalık Hareketi' projesi çerçevesinde vatandaşlara kontrolsüz teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini anlatılmasının ardından çocuk ve yetişkinlerde teknolojinin bilinçli kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından 'Toplumsal Farkındalık Hareketi' projesi çerçevesinde mahallelerde rehberlik hizmeti verilmeye başlandı. Proje toplantılarından 9'uncusu Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Teması 'Teknoloji bağımlılığı' olarak belirlenirken toplantıda, Psikolojik Danışman Merve Kurul tarafından vatandaşlara kontrolsüz teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini anlatılmasının ardından çocuk ve yetişkinlerde teknolojinin bilinçli kullanımı hakkında bilgiler verildi.