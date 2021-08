Karacasu'da yangın yön değiştirdi, bazı evler tahliye edildi

Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki dağlık alanda başlayan yangında ilk incelemelere göre 150 hektarlık alan zarar görürken, rüzgarın yön değiştirmesi ile yangın Alemler Mahallesi'ne yöneldi. Bölgedeki evler ve elma bahçeleri tahliye edildi.

Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyürken söndürme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi ile yangının da yönü değişti, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için hendek kazma çalışmaları yapılıyor. Rüzgar ile birlikte gittikçe büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri de yangına karadan müdahale edebilmek ve yangının önünü kesebilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

“Evler tahliye edildi”

Şiddetlenen rüzgarın yön değiştirmesi ile Alemler Mahallesi ve elma bahçelerinin bulunduğu alana doğru yönelen yangının ardından bölgede bulunan 16 ev ve bahçelerde çalışan işçiler tahliye edildi. Bölgede yaşlı bir adamın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, elma bahçelerinde yaşlı adamı aradı. Uzun süren aramanın ardından yaşlı adamın izine rastlanılmazken, traktörlerin arkasına su tankerlerini takan bölge halkı da yangını söndürme çalışmalarına destek oldu.

“150 hektar zarar gördü”

Yangının ilk başladığı andan itibaren olay yerine gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 150 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek “Dün Bozdoğan ilçemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Bugün saat 17.00'ye kadar ilimizde önemli diyebileceğimiz herhangi bir yangın söz konusu değildi, ama şu anda bulunduğumuz noktada Karacasu Alemler bölgesinde saat 17.30 itibariyle bir yangın çıktı ve büyüdü. Hava şartları ve rüzgar yangının büyümesine neden oldu. Bütün ekiplerimizle yangın mahallindeyiz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın araç gereçleriyle buradayız. Temennimiz yangını kontrol altına alabilmek. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 150 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü tespit ettik. Yangının kontrol altına alınması noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışıyoruz” dedi.

“Tüm ihbarları ciddiye alıyoruz”

Yangına sebep olduğu ileri sürülen 2 aracın plakasının arandığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Vali Aksoy, “Bir takım ihbarlar var. Bu ihbarların gerçek olup olmadığı konusu dahil olmak üzere biz her ihbarı ciddiye alıyoruz, değerlendiriyoruz. Fakat şu anda somut paylaşabileceğimiz bir bilgiye ulaşmış değiliz” dedi.

“Tahliyeleri gerçekleştirdik”

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangında şu an itibariyle can kaybının olmadığını ifade eden Vali Aksoy, “Şu an için can kaybı söz konusu değil, ancak bu yangında bazı evlerin zarar görebileceğine dair değerlendirmelerimiz var. Bu kapsamda çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve risk olan bölgelerimizin tahliyesini gerçekleştirdik. Temennimiz en az zararla bu yangından korunmak” dedi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi adına gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Vali Aksoy'a, Aydın Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü eşlik etti.