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Karacasu'da yeni yılda yeni vakaya rastlanmadı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir kişi daha Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybederken, yeni yılda yeni vakaya rastlanmaması ise sevindirdi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir kişi daha Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybederken, yeni yılda yeni vakaya rastlanmaması ise sevindirdi.


Palamutçuk Mahallesi'nden hastanede tedavi altında olan 92 yaşındaki yaşlı kadın Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Son verilere göre, ilçede vaka sayısı 444 olurken, 413 kişi sağlığına kavuştu. İlçede vefat eden kişi sayısı ise 21'e çıktı.


Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ilçede 10 aktif vakanın bulunduğunu ifade ederek, "1'i entübe, 1' de yoğun bakımda, 2'si de serviste olmak üzere 4'ünün tedavisi hastanede, 6'sının da tedavisi evlerinde sürdürülmektedir. İlçemizdeki temaslı sayısı 9, temaslı yakını sayısı 3 olup, 5'i vaka nedeniyle, 5'i de temas nedeniyle 10 konut da izolasyon altındadır. 31 Aralık gecesinden beri ise ilçemizde ortaya çıkan yeni vaka görülmedi. İnşallah el birliği ile kurallara uyarak Korona virüsü yeneceğiz" dedi.

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