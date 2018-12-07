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Karacasu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Dün Aydın’da yılın ilk kar yağışının yaşandığı Kuyucak ve Buharkent hattından sonra bugün de yoğun kar yağışı görülen Karacasu’nun yüksek kesimlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları devam etti.

Dün Aydın'da yılın ilk kar yağışının yaşandığı Kuyucak ve Buharkent hattından sonra bugün de yoğun kar yağışı görülen Karacasu'nun yüksek kesimlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları devam etti.


Sabah saatlerinde kar yüksekliğinin yer yer 30 santimetreye ulaştığı Karacasu'nun Işıklar ve Ataköy mahallerinin bulunduğu yüksek bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kış süresince 24 saat esasına göre çalışacak olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün kar yağışı başlamadan önce gerekli hazırlıkları yaparak çalışmalara başlamışlardı. Gece boyuncu da çalışmalara devam eden ekipler, ulaşımın zorlaştığı yollarda yol açma çalışmalarını gerçekleştirip ardından tuzlama çalışması yaparak vatandaşların ulaşımının aksamamasını sağladı.

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