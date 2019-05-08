Karacasu'dan gelip Sultanhisar'dan 32 koyun çalan hırsız jandarmadan kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Karacasu ilçesinde gelerek, Sultanhisar ilçesinden 32 adet koyun çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla çalıntı hayvanlarla birlikte yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak emniyet ile asayiş hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Jandarma asayiş timlerince, Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesinde yaşayan A.D. isimli yetiştiricinin 32 adet küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarının alınması üzerine araştırmalara başlandı.

Yapılan araştırmalar sonucu Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi bölgesinde hayvancılık yapan H.Ç. isimli şüphelinin hayvanları çaldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyon ile şüpheli H.Ç., Ataeymir Mahallesindeki evinde kıskıvrak yakalandı. H.Ç. isimli şüphelinin evinin bahçesindeki ağılda yapılan incelemede çalınan hayvanlar ele geçirildi.

Çalıntı 32 adet koyun jandarma ekipleri tarafından mal sahibi A.D.'ye teslim edilirken; jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli H.Ç. adli makamlara sevk edildi.