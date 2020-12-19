Karacasu'dan sevindiren haber

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bugüne kadarki toplam vaka sayısı 418 olurken, aktif korona vakalarında düşüş yaşanmaya başladı.

Covid-19 pandemisi kapsamında Aydın genelinde olduğu gibi Karacasu'da da tedbir ve filyasyon çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki aktif pozitif vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaya başladı. Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada “İlçemizde koronavirüs süreci kontrol altında sürmekte olup, iyileşmeler her geçen gün artma gösterirken, aktif vakalarda gözle görülür bir azalma görülmektedir. Bugün saat 13.00 itibariyle ilçemizde son 24 saat içerisinde 1 yeni vaka meydana gelirken, tedavileri evde soran 11 vakamız da iyileşmiştir. Bugüne kadarki toplam vaka sayımız 418 olurken, aktif vaka sayımız ise 62'ye düşmüştür. Bugüne kadar iyileşen vaka sayımız 345 olup, koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz kişi sayısı ise 11'dir. Son 1 ay içinde ilçemizde meydana gelen vakaların yapılan analizi sonucunda, ilçemizdeki vakalaron en çok vaka ile aynı evde yaşama, Nazilli'ye hastaneye gidiş gelişler, Nazilli-Aydın ve Denizli'ye yapılan seyahatler, cenaze ve taziyelere katılma, zeytin toplama ve aile, ev ziyaretleri sebebiyle meydana geldiği tespit edilmiş olup, bu konularda hepimizin daha dikkatli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Tedbirler kapsamında kurallara uyulmasının önemine dikkat çeken Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley; “Her gün daha iyiye gidip 50'nin altında bir aktif vaka ile 2021 yılına girebilmek olan hedefimize ulaşabilmek için lütfen kurallara uyalım. Bugüne kadar ki destekleriniz için tüm Karacasululara teşekkür edip, bir olmanın gücüyle bu zor günleri elbirliği ile en iyi şekilde aşacağımıza inanıyorum” dedi.