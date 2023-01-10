Karacasulu öğrenciler için dersler dijitale taşındı

Dershane mantığını değiştirme yolunda önemli hamleler yapan Bi Ders Anlatımı; Aydın Karacasu ilçesinde Belediye ile yaptığı ortak proje ile dershaneye gidemeyen öğrencilerin ayağına dershaneyi götürdü. Bölge öğrencileri için ücretsiz olarak getirilen dijital dershane projesinde rehberlik seminerlerinin ikincisini Karacasulu öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirdi.

İlçede 600 öğrencinin katılımı ile iki seansta yapılan seminerlerde Prof. Dr. Yalçın Özdemir “Sınav Kaygısı”, Uzman Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman Selin Zerman “YKS ve LGS Sınav Sistemi”, Eğitim Sistemleri Uzmanı “Barış Nuri Oktav ve Bengisu Polat “Eğitimde Dijitalleşmede Bi Ders Anlatımı Platformu'nun Önemi ve Kullanımı” konularını anlattı. Öğrencilerin de aktif olarak sunumlara katılması projenin bölge öğrencileri için ne derece önemli olduğunu bir kez daha ispatladı.

“Üretken Belediyecilik” sloganı ile Karacasu için en iyi ve kalıcı hizmetleri vermeyi ilke edindiklerini belirten Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen “Bölgedeki öğrencilerimizin eğitimi bizim için çok önemli. Bu noktada öğrencilerimize kalite eğitimi vermek adına girişimlerde bulunduk. Bi Ders Anlatımı ile dershaneyi, özel dersi öğrencilerimizin evlerine kadar getirdik. Aynı zamanda hemşehrimiz olan, Bi Ders Anlatımı'nın kurucusu Mustafa Kavaklı özverili bir şekilde bu işe el attı. Bundan da oldukça memnunuz” diyerek kurduğu sistem dolayısıyla Kavaklı'ya teşekkür etti.

Bi Ders Anlatımı Kurucusu Mustafa Kavaklı “Platformu kurarken kendine münhasır nedenlerden dolayı istediği gibi bir kursa ulaşmakta zorlanan öğrencileri düşünmüştük. Kısa süre içerisinde çok yol aldık. Bugün geldiğimiz noktada amacımıza fazlasıyla ulaştık. Bi ders Anlatımı dijital platform sayesinde artık öğrenciler öncelikli ihtiyaç duydukları ders anlatımlarını, sınavlara hazırlanmada gereksinim olan dershane programını; canlı derslerle evlerinden rahatça ulaşabiliyorlar. Bu noktada vizyon sahibi ileriyi gören bir belediye başkanına sahip oldukları için Karacasulu öğrenciler ve velilerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Başkan bu hizmeti onlara ücretsiz olarak götürmekte. Bi ders Anlatımı olarak bu hizmeti çocuklarımıza götürmeyi, geleceklerinin inşasında önemli bir temel taşı olmayı kendimize görev edindik. Bu noktada elimizden gelenin en iyisi için merkezimizde canla başla çalışıyoruz. Amacımız anlaşıldıkça da destekçilerimiz her geçen gün artıyor” diyerek çalışmada lösemili 93 çocuğa da destek vermekten mutluluk duyduklarını ve bu desteği sağlayan herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Kavaklı ayrıca platformun henüz yeni olmasına rağmen adım adım ülkenin her köşesine yayıldığını da kaydederek, “Bi Ders Anlatımı eğitimde dijitalleşmeye, disiplinli ve duyarlı projeleri ile örnek bir platform olarak en sağlıklı şekilde geçmektedir. Emeği geçen, bu projeye sahip çıkan herkese teşekkür ederim” dedi.

Yeni nesil dershanecilik hizmetinde Aydın'dan faaliyet gösteren Bir Ders Anlatım Dershaneleri önemli bir yatırımla dershane mantığını değiştirecek bir hamle yaptı. Aydın'da kendilerine ait merkezden, kendilerine ait yazılım, güçlü bir alt yapı ve teknik donanımla Birebir ders imkanının yanında tüm Türkiye'de öğrencilerin kullanımına canlı derslerin olduğu dijital dershane hizmeti kısa sürede herkesin ilgisini çekti. Bu yıl aktif olarak çalışmaya başlayan sistem sayesinde öğrenciler dijitalde canlı olarak derslerine katılabiliyor.

İnternet imkanlarının genişlemesiyle beraber neredeyse tüm sektörlerde yaşanan değişim dershanecilik sektöründe de yaşanırken Bi Ders Anlatımı ile öğrenciler her nerde olursa olsun eşit imkanlara kavuşturuldu. Bu sistem ile Z kuşağı gençlerin derslerini dijital mecradan da takip edebileceğini kaydeden Kavaklı, “Dijital canlı eğitimin yanı sıra ders kayıtları sayesinde 7/24 konulara tam ulaşım sağlayan platform, birebir dershanelerde olduğu gibi online katılım sağlayan öğrencilerinin gelişimini yakından takip ediyor. Platform ‘O an anlamasan da, ya da derse katılamasan da geride kalmazsın' sloganı ile 7/24 öğrencinin erişiminde. Ders esnasında öğretmenlerin aktif olarak soru-cevap şeklinde konu işlemeleri sayesinde öğrenciler, bilgisayar başındayken ders dışında farklı pencerelerle ilgilenmelerinin önü kapatılıyor” diyerek yeni dönem için de yoğun ilgi gördüklerini kaydetti.