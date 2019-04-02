Karacasulular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Karacasu İlçe Devlet Hastanesinde stand açılarak halka broşürler dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı. Karacasu'da yaşayan 40-69 yaş arası bayanlar Meme Kanseri, 30-65 yaş arası bayanlar Rahim Ağzı Kanseri, 50-70 yaş arası bayanlar ve erkekler Bağırsak Kanseri ücretsiz taramaları için, Aile Hekimliğine ya da Karacasu İlçe Devlet Hastanesi, Karacasu Toplum Sağlığı Merkezine başvurabilecek.