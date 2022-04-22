Karacasu'nun çocuk kaymakamının ilk emri, okul yolunun yapılması oldu

yılı nedeniyle Aydın'ın Karacasu ilçesinde temsili kaymakamlık görevini üstlenen 6. Sınıf Öğrencisi Fatih Özkan'ın ilçe belediye başkanından ilk isteği okul yolunun yapılması oldu.

Karacasu'da makam koltukları çocuklara emanet edildi. Bir günlüğüne kaymakam olan Geyre Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisi Fatih Özkan, ilk olarak okulunu ziyaret etti. Karacasu Kaymakamı olarak sınıf arkadaşlarını ziyaret eden Özkan, arkadaşlarından isteklerini dinledi. Kaymakamlık makam aracıyla okuldan kaymakamlık makamına geçen Özkan'ı İlçe Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, Karacasu Jandarma Komutan Vekili ve Geyre Jandarma Karakol Komutanı Hakan Ataş, Emniyet Amiri Davut Özkan karşıladı. Kaymakam Hatice Gamze Yılmaz, makam koltuğunu Fatih Özkan'a bırakarak isteği olup olmadığını sordu. Özkan ilk olarak “Okullara kütüphane ve tüm köylere spor salonu yapılmasını istiyorum” yanıtı verdi. Bu sırada İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Kaymakam Özkan'ı ziyaret ederek yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bir köy okulu yolunun bozulduğunu belirterek destek istedi. Kaymakam Özkan'da hemen Karacasu Belediye Başkanı Fatmanur Uğur'u arayarak okul yolunun açılması için ricada bulundu.

Makamda bulunan ilçe protokol üyelerine bir konuşma yapan Özkan, büyüyünce kaymakam olmak istediğini öncelikle ifade ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Özkan kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümü. Ulusal Bağımsızlığa kavuştuğumuz bu büyük gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Her yıl dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Dileğimiz tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde kardeşlik duygularıyla her günü bayram tadında yaşamalarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Karacasu halkının ve tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, daha nice bayramlara sağlıkla ve barışla kavuşmalarını diliyorum.”

“Buradan arkadaşlarıma moral olmak istiyorum”

Özkan, yaptığı konuşmada, “Geyre'de okuyorum. Büyüyünce kaymakam olmak istiyorum. İlk görevim de Işıklar yolunu okul yolunu yaptırmak oldu. Bugün 23 Nisan olduğu için ben kaymakam seçildim. Buradan arkadaşlarıma moral olmak istiyorum. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Arkadaşlarımın benden bir isteği varsa ben de kaymakam olarak yapmaya hazırım” dedi.

“Geleceğimiz onlara emanet”

Kaymakam Hatice Gamze Yılmaz da, “Öncelikle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün makamımızı çocuklarımıza devrettik. Onlara güveniyoruz. Geleceğimiz onlara emanet. İnşallah hayırlı bir şekilde geleceğimiz olarak görevlerini icra edecekler. İlk olarak çocuğumuz da kendi okulunun yolunu yaptırmayı tercih etti. Daha da faydalı işler yapacaklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim” dedi.