Karacasu'nun yeni kaymakamı Yılmaz göreve başladı

Karacasu'da görev süresi dolan Kaymakam Furkan Alpay'ın yerine atanan Hatice Gamze Yılmaz ilçeye gelerek göreve başladı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde görev yapmakta iken 5 ay önce Karacasu'ya atanan ve görev süresi dolan Furkan Alpay ilçeden ayrıldı. Eğitim için Ankara'ya gideceği öğrenilen Alpay'ın yerine atama yapıldı. Alpay'ın yerine, 109. dönem kaymakam adaylarından, Kastamonu ile Muğla Ortaca'da stajyer kaymakam adayı olarak görev yapan Hatice Gamze Yılmaz atandı. Yeni kaymakam Yılmaz ilçeye gelerek görevine başladı.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 7 Şubat 2022 tarihli onayı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Hatice Gamze Yılmaz 14 Şubat 2022 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır" ifadelerine yer verildi.