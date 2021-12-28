İhlas Haber Ajansı

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Karada mahsur kalan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından denize atılan ve kendi imkanları ile karaya çıkan 4 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından denize atılan ve kendi imkanları ile karaya çıkan 4 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde karadan ulaşım olmayan mevkide göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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