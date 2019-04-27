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Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı'na zeytinlik bağışladı

Merhum Osman Karadayı’nın hayırsever varisleri zeytin bahçesini Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV)’na bağışladı.

Merhum Osman Karadayı'nın hayırsever varisleri zeytin bahçesini Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV)'na bağışladı.


Söke'nin Tuzburgazı Mahallesi eşrafından merhum Osman Karadayı varisleri adına aileyi temsilen Süleyman Karadayı ile SÖKEV Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu tarafından devir akdi imza altına alındı. Devir işlemi Söke Tapu Sicil Müdürlüğü'nde gerçekleşti.


SÖKEV Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu yaptıkları anlamlı bağış nedeniyle Karadayı Ailesi'ne teşekkür etti. Kaymakam Kurtbeyoğlu, “Bu asil davranışlarından dolayı Osman Karadayı varislerine ilçemiz ve Söke Eğitim Vakfı olarak şükranlarımızı iletir, eğitime sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür ederiz” diye konuştu.

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