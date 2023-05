Karakaya Şenlikleri yeniden yapılacağı günü bekliyor

Önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos'ta her yıl Nisan ayında yapılan Karakaya Kaya Resimleri ve İlkbahar Şenliği, yeniden yapılacağı günü beklerken, EKODODSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Yıllarca amatör bir ruhla herkesin katkı yaptığı şenlikler neden yapılmıyor” diyerek yetkililere seslendi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi özelliği taşıyan Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ederken, doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla dikkat çeken yerlerden olan Latmos bölgesi de tarihin gizemini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rotasına giriyor. Bölgenin korunması ve tarihi öneminin ortaya çıkarılması adına yürütülen araştırmalar da aralıksız devam ederken, Latmos'ta her yıl Nisan ayında yapılan Karakaya Kaya Resimleri ve İlkbahar Şenliği de yeniden yapılacağı günü bekliyor. Tarih öncesi dönemlere ışık tuttuğu bilinen kaya resimlerinde anlatılan ilkbahar kutlamalarından ilham alınarak başlatılan şenliğin bölgenin tanıtılması ve farkındalık oluşturulması adına da önemli olduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yetkililere seslenerek “Yıllarca amatör bir ruhla herkesin katkı yaptığı şenlikler neden yapılmıyor” dedi.

“Yerli yabancı bir çok insan şenliklere katılıyordu”

Alman Arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından 1994 yılında keşfedilen Batı Anadolu'da bilinen ilk tarih öncesi kaya resimlerinin sayısı ise yapılan keşiflerle her geçen gün artıyor. Kaya resimlerinde anlatılan bahar kutlamalarından esinlenilerek yıllarca amatör bir ruhla şenliklerin yapıldığını belirten EKODOSD Başkanı Sürücü; “Latmos Dağları'nda yıllarca araştırmalar ve keşifler yapan Alman arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından keşfedilen kırmızı boyalı resimler, 8 bin yıllık bir kültürün ortaya çıkarılmasını sağlamıştı. Bu resimlerin anlamını Anneliese Peschlow'a sorduğumuzda ‘İlkbahar şenliklerini yansıtıyor' demişti. O an aklımıza bir fikir geldi. Beşparmak Dağları'nda yaşayan köylerdeki çocukların, kadınların erkeklerin bir araya gelerek dağın harika doğal peyzajı altında ilkbaharı kutlamaları, birbirlerine destek olmaları, yaşamış oldukları bu muhteşem doğaya sahip çıkmaları için 8 bin yıl önce bu bölgede yapılan şenlikleri tekrar başlatmak istedik. Dönemin Karakaya muhtarı Remzi İnce'yle anlaşarak, 2008 yılında Karakaya Kavalan mevkiinde 1. Karakaya Kaya Resimleri ve İlkbahar Şenliği'ni başlattık. Amatörce ve imece usulüyle başlattığımız şenlikleri her yıl geliştirerek devam ettiriyorduk. Her yıl Nisan ayında yapılan şenliklere köylerden gelenlerin haricinde birçok yerli ve yabancı misafirden oluşan binlerce insan katılıyordu. Dışarıdan gelen ziyaretçilere Latmos'un doğal ve kültürel kaynak değerleri, kaya resimleri yerinde gösteriliyor ve tanıtılıyor, gruplar rotalarda yürüyüşler gerçekleştiriyordu. Tüm bölge insanını bir araya toplayan ve bu insanların kültürlerini, geleneksel yaşamlarını yansıtan şenliklerin en önemli amacı, farkındalık oluşturup binlerce yıllık bu tarihi mirasların korunmasını ve tanıtılmasını sağlamaktı. Ancak Büyükşehir yasasıyla birlikte köyler mahalle olunca, Karakaya köyü de Söke'nin bir mahallesi haline geldi ve şenlikler yapılamaz oldu. 8 bin yıl önce bu coğrafyada yaşayan insanların mutluluk içinde kutladıkları bahar şenliklerini, Karakayalılarla birlikte yıllarca devam ettirmiştik. Her yıl Nisan ayı geldiğinde ‘Bu yıl Karakaya şenlikleri yapılacak mı?' diyen birçok insan bizi arıyor. Günümüzde şenlikler yapılmıyor artık. ‘Neden?' diye bize soruyorlar. Evet, biz de soruyoruz Karakaya Şenlikleri neden yapılmıyor?” diyerek bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlayan şenliklerin yeniden yapılmasını talep etti.