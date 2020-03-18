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Karakoldan çıkmadan çalınan otomobili bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çalınan otomobil, kısa süre içerisinde polis ekiplerince bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalınan otomobil, kısa süre içerisinde polis ekiplerince bulundu.


Edinilen bilgiye göre; saat 17.00 sıralarında sahilde bulunan karakola giden bir kişi otomobilinin Türkmen Mahallesi'nden çalındığını söyledi. 09 BAB 57 plakalı otomobil Kuşadası sokaklarında devriye ekipler ve trafik ekiplerce aranmaya başladı. İhbardan yaklaşık 10 dakika sonra Şevki Hasırcı Meydanı'nda devriye ekipler ve trafik ekiplerince otomobil seyir halindeyken durduruldu. Araç sürücüsü M.T. devriye ekiplerce gözaltına alınırken, çalınan otomobil sahibine teslim edildi. Araç sahibi polislere teşekkür etti.

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