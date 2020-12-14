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Karantinada olması gerekiyordu, inşaatta çalışırken yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde korona testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken bir kişi inşaatta çalışırken yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde korona testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken bir kişi inşaatta çalışırken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karantinada olması gereken bir şahsın inşaatta çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Işıklı Mahallesi'nde bir inşaatta çalıştığı görülen A.A.'nın yapılan HES kodu sorgusunda korona virüs testinin pozitif olduğu ve karantina altında olması gerektiği tespit edildi. A.A.'ya karantina ihlalinden 3 bin 150 TL para cezası uygulanarak, bölgeye çağrılan ambulansla kredi ve yurtlar kurumuna gönderildi.

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