Karantinadaki vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

Aydın'daki yurtlarda karantina altında bulunan vatandaşlara Berat Kandili dolayısıyla yurt müdürlüğü tarafından kandil simidi, seccade ve tesbih dağıtıldı.

Yurt dışından gelen ve Korona virüs tedbirleri kapsamında KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreci devam ediyor. Cezayir'den uçakla alınıp Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan 449'u Aydın'daki yurtlarda yapılan sağlık kontrollerinin ardından karantinaya alındı. Dün akşam idrak edilen Berat Kandili dolayısıyla Aydın Adnan Menderes ve Söke Meryem Yazıcıoğlu yurtlarında karantina altında olan vatandaşlara görevliler tarafından kandil simidi, seccade ve tespih dağıtıldı.

Karantina altında bulunan vatandaşlar yurt yetkililerine göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı teşekkürlerini iletti.