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Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı

IHAAW101027-GEN/18-06-2020 - Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı (Fotoğraflı) Eren Ayhan MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Karaova’da bazı mahalle yollarında sathi kaplama öncesi astarlama çalışmalarına başladı.

IHAAW101027-GEN/18-06-2020 - Karaova Mahallelerinde yol çalışmaları başladı (Fotoğraflı) Eren Ayhan MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Karaova'da bazı mahalle yollarında sathi kaplama öncesi astarlama çalışmalarına başladı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerde gerçekleştirdiği çalışmalar dışında, özellikle Karaova bölgesinde uzun zamandır asfaltlanmayı bekleyen yollarda geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yeniköy, Çamlık, Kumköy ve Kızılağaç Mahallelerinde başlayan çalışmalarda sathi kaplama öncesi yollarda hazırlıklar sürüyor. Astarlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise önümüzdeki günlerde sathi kaplama asfalt çalışması yapılacak. Ekipler, yeni yapılacak yollar dışında Karaova bölgesi genelinde asfalt yama ve bordur kaplama çalışmalarına da devam ediyor. (OD-Y) 18.06.2020 10:12:30 TSI NNNN

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