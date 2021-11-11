Karaova Mahallesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen detaylı temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Karaova Mahallesi'nin tüm caddeleri, sokakları ve parkları köşe bucak temizlendi.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bir yandan rutin temizlik işlerini sürdürürken bir yandan da belirlenen program dahilinde kentin farklı noktalarında detaylı temizlik çalışması yapıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri ekiplerinin son durağı yoğun olarak yazlık sitelerin bulunduğu Karaova Mahallesi oldu.

Çalışma ile Karaova Mahallesi'nin tüm cadde, sokak ve meydanlar çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel formüllü deterjanlar kullanılarak 90 derecelik sıcak suyla yıkandı. Ekipler daha sonra parklardaki çocuk oyun grupları, spor aletleri ve dinlenme alanları başta olmak üzere sıklıkla temas edilen tüm yüzeyleri dezenfekte etti. Çöp konteynerleri de özel solüsyonlar kullanılarak kir ve kokudan arındırıldı. Kuşadası'nın hijyen savaşçıları olarak görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Karaova Mahallesi sakinlerinden Mine Taş, “Kuşadası Belediyesi yılın dört mevsiminde çok düzenli hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bu sayede hem biz yetişkinler, hem de çocuklarımız gönül rahatlığıyla sokaklarda dolaşıp parklara gidebiliyoruz. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e kentimizin temizliği konusunda gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ederim” dedi.