Karaovalılardan Başkan Çeçrioğlu'na teşekkür

Kuşadası Karaova Mahallesi Muhtarı Firdevs Bakkal, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Üç dönemdir Karaova'da mahalle muhtarlığı yaptığını, mahalle halkının şimdiye kadar bütün taleplerinin karşılandığını ifade eden Bakkal, her zaman yanlarında olduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Karaova mahallesine hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bakkal “Hemcinsim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da hizmet etmeyi sevdiğini biliyorum. Tanıştığımızda bana yeşil alan sözü vermişti, burasıyla ilgili çalışmalarımız başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri, Park Bahçeler, Çevre Temizlik birimleri başta olmak üzere bütün birimlerinden çok memnunum. Bazı basın yayın organlarında benim ağzımdan yazılan yalan yanlış bilgilerin aksine ne zaman ihtiyaç duysam ilgilileri arıyorum ve muhatap buluyorum. Büyükşehir bizimle birlikte, taleplerimiz yerine getiriliyor” dedi.

Karaova'nın 2014 yerel seçimlerine kadar atıl bir mahalle olarak kaldığını ifade eden Firdevs Bakkal “Aydın, büyükşehir olduktan sonra mahallemizin çehresi değişti. Eminim ki bu dönemde de Büyükşehir Belediyesi'yle Kuşadası Belediyesi koordineli olarak çalışacak ve bize de çok faydası olacak. Sahil bandıyla ilgili bir talebimiz vardı, buranın yarısı yapıldı ve bu yaz diğer yarısının da bitirileceğini biliyorum. Mahallemiz böylelikle modern bir yürüyüş ve bisiklet yoluna kavuşacak” sözlerini kullandı.

Mahalle yollarının yapılması için taleplerini ilettiklerini ve hemen çalışmalara başlandığının altını çizen Bakkal, “30 yıldır yatırım yapılmamış yollarımız vardı. Ekip istedik ve hemen yerine getirerek yollarımızı yaptılar. Bizim için çok güzel oldu. Bazı yollar da programda ve yakın zamanda sıcak asfalt yapılacak. Bu işlerin hepsi bir anda yapılamıyor. Kuşadası'nda 23 mahalleyiz ve sırayla hepimize hizmet veriliyor. Kimsenin elinde bütün işlerin bir anda bitirilmesi için sihirli değnek yok. Biz yapılan çalışmalardan memnunuz. Mahallem adına verdiği destekler için Özlem Başkan'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.