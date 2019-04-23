Karapınar'da 36. Geleneksel ‘Dede Hayrı' binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti

Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Karapınar Ömür Yaylası'nda bu yıl 36.'sı gerçekleştirilen ‘Dede hayrı' binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Hayır yemeğinde hatim edilip ölmüşlerin ruhuna dualar edildi.

‘Ömür Yaylası' olarak da bilinen Karapınar Mahallesi'nde Karaca Ailesi'nin öncülüğünde yapılan, köylülerin ve hayırseverlerin destekleriyle zenginleşen hayır cemiyetinden nasiplenmek isteyen yüzlerce kişi çevre il, ilçe ve köylerden yaylaya akın etti. Baharın güzelliklerinin de yaşandığı hayır yemeğinde, kazanlar dolusu keşkek, aşure ve çeşitli yemekler pişirildi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu hayırda uzun zamandır birbirini göremeyen dost ve akrabalar da hasret giderdi.

Hayrın öncülüğünü yapan, köyün ileri gelenlerinden Mustafa Karaca, 36 sene önce rahmetli annesinin okuldaki öğrenciler için yaptığı küçük çaplı bu hayır işinin her geçen yıl daha da büyüyerek bu günlere geldiğini belirterek, genç kuşağın da bu geleneği sürdürmesini istedi. Herkesin elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını belirten Mustafa Karaca, “Bu hayır işini duyup bizi tanımayan kişiler bile destek vermeye başladı. Katılım her geçen sene daha da artıyor. İnsanımızın manevi değerlerine ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk” diyerek katılım sağlayanlara ve hayrı maddi manevi destek sağlayanlara teşekkür etti.

Etkinlikte hatim okunup, dualar edildikten sonra binlerce kişi dağıtılan yemeklerden yedi. Davete katılanlar yemekten sonra yaylada aileleriyle beraber güzel bir gün geçirdi.