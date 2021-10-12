Karayolu savaş alanına döndü: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Beton mikseri, minibüs ve otomobilin karıştığı kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza, öğlen saatlerinde meydana geldi. Söke Davutlar yolu, Ağaçlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, yolcu minibüsü ve bir otomobil birbirine girdi. Kazada beton mikseri devrilirken, minibüs ve otomobilde hasar oluştu. Minibüsteki yolculardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Minibüsün Söke-Güzelçamlı güzergahında sefer yaptığı öğrenildi. Olay yerinde jandarma güvenlik tedbirleri alırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.