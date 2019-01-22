Karayoluna çıkan eşek sürücülere zor anlar yaşattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, karayoluna çıkan bir eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Eşeği kilometrelerce takip eden duyarlı sürücü, hem hayvanın canını kurtardı hem de diğer sürücülerin kaza yapmasını engelledi.

Efeler ilçesinden Nazilli'ye gitmekte olan sürücü Ali Soydemir, Aydın-Denizli karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Alt Geçidine geldiğinde karayolunda başıboş eşeği fark etti. Araçların hızla gelip geçtiği yolda eşeği kaderine terk etmeyen duyarlı sürücü, ikaz lambalarını yakarak eşeği takip etmeye başladı. Soydemir, zaman zaman eşeğin aracına çarpmasına rağmen diğer sürücülerin kaza yapmaması ve eşeğin olası bir kazada ölmemesi için takibini ısrarla sürdürdü.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca eşeği takip ederek bir yakıt istasyonuna güvenli bir şekilde çıkmasını sağlayan Ali Soydemir, Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler gelinceye kadar istasyon görevlileriyle birlikte eşeğin yanından ayrılmayan Soydemir, hayvanın tekrar karayoluna çıkmasını engelledi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa bir kovalamacanın ardından eşeği yakalayarak barınağa götürdü.