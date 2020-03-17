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Karayoluna dev çam ağacı devrildi, facia ucuz atlatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park içerisinde bulunan dev çam ağacı Aydın-Denizli karayoluna devrildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park içerisinde bulunan dev çam ağacı Aydın-Denizli karayoluna devrildi. Olay anında yolda bir aracın ve yayanın bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Olay saat 17.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan dev çam ağacı, her gün binlerce aracın geçtiği karayolu üzerine devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolu üzerindeki trafiği kontrol altına aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bir saatlik çalışma ile ağacı vinç yardımı ile karayolu üzerinden kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.


Ağacın devrilmesi esnasında karayolunda herhangi bir aracın ve yayanın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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