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Karayolunda deprem yoğunluğu

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Aydın-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Edinilen bilgiye göre, yaşanan deprem sonrası kent merkezinde trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İzmir'e girişler kontrollü olarak yapılıyor. Aydın-İzmir il sınırında ve Kuşadası-Çamlık kavşağında bölge trafik ekipleri Aydın'dan İzmir istikametine giden araçlara kontrollü olarak izin verdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın-İzmir karayolunun Germencik ile Çamlık mevkii arasında trafik tamamen dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Ayrıca Aydın-İzmir otobanı Selatin Tüneli'nde de İzmir istikametine araç girişine izin verilmediği öğrenildi.

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